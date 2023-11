Stjärnan utbuad – visade fulfingret

– Nej då, jag tittade bara på mina naglar. Varför skulle jag ge fingret åt den här fantastiska publiken? sa Medvedev – uppenbart ironiskt – efteråt.Det är inte första gången han buas ut i just Frankrike.

– Men jag tror inte att det beror på om vi spelar i Frankrike eller inte. Det handlar nog mer om vilken turnering vi spelar och vilket beteende jag har ute på banan. Jag har många franska vänner och flera av dem gillar inte den här turneringen. Kanske finns det en orsak till det… Och många spelare gillar inte att spela här i Paris av just den anledningen.

