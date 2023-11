Stabila Android 14 närmar sig till Samsung Galaxy A34

Detta bör betyda att tillverkaren kommer släppa stabila Android 14 tillsammans med One UI 6 till A34 inom en mycket snar framtid tror och hoppas jag på. Vi får väll se, men med tanke på att man skickat ut stabila till årets flaggskepp så borde det inte vara långt borta för A34 och kanske även A54.

