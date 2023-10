Ståltråd spändes över motionsspår på Rödön – Polisen: Gjord för att skada

Ståltråden verkar ha tagits från en intilliggande kohage och hade spänts rakt över spåret i hals/huvud-höjd, men ingen person hann skadas innan den plockades ner.Lokal. Lättanvänd. Opartisk.

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.

”Den är uppsatt i syfte att någon ska ramla”Privatperson upptäckte ståltråd i elljusspår Läs mer ⮕

Då släpps The Beatles sista låt – gjord med hjälp av AIVäntan är över för fansen. På torsdag nästa vecka släpper The Beatles sin sista låt. Med hjälp av AI medverkar alla fyra medlemmar på nya låten ”Now and then”. Läs mer ⮕

Mystisk lapp hittad: Kan leda polisen till mördarenDen misstänkte masskytten Robert Card är fortsatt på rymmen i USA. Nu har polisen hittat en mystisk lapp i hans hus. – Den skulle kunna leda oss i jakten, säger Läs mer ⮕

Polisen går ut med varning inför HalloweenPolisen i region öst går inför Halloween ut med en varning till allmänheten. Den som ska klä ut sig uppmanas att inte visa sig med vapenliknande föremål. Läs mer ⮕

Regeringen vill utreda hur polisen använder miljardtillskott: ”Takten behöver skruvas upp”Regeringen vill se över hur de stora tillskotten till Polismyndigheten används. Bland annat ska särskilt fokus riktas mot hur polisen arbetar för att locka till Läs mer ⮕

– sköt med automatvapen mot polisenEn man i 55-årsåldern sköt med automatvapen mot polisen. Efter en jakt som pågick i flera timmar kunde mannen gripas – nu åtalas han misstänkt för mordförsök Läs mer ⮕