– spikar ettan till bra procent!

EXPRESSEN: Bilderna visar slarvet med halsskydd i SHLEfter Adam Johnsons död har debatten om halsskydd tagit fart på nytt i hockeyn. De senaste två åren har inte en enda spelare i SHL bötfällts för att ha använt sitt halsskydd felaktigt. Ändå visar bilder och videor att spelare än i dag slarvar med utrustningen.

SPORTEXPRESSEN: SHL-lagen hedrar Adam Johnson på hjälmarnaAdam Johnson spelade 21 matcher i SHL säsongen 2020-2021. Nu kommer alla klubbar i SHL att hedra honom. Dessutom kommer hans tidigare klubb Malmö Redhawks att hedra honom lite extra i sin hemmamatch mot Örebro på lördag.

SYDSVENSKAN: Redhawks hedrar Johnson med sorgband och tyst stundSHL-klubbarna hedrar Adam Johnson.

SPORTEXPRESSEN: Lucas Ekeståhl Jonsson återvänder till SHL – överens med RögleRögle har haft en tuff höst. Nu agerar sportchef Chris Abbott. Enligt uppgifter till Expressen hämtar man in tidigare backen Lucas Ekeståhl Jonsson från Schweiz. Parterna ska vara överens med varandra.

EXPRESSEN: Leksand tog tredje raka segern i SHLLeksands succé rullar vidare. Dalalaget tog sin tredje raka seger – trots en mardrömsstart mot Timrå. – Jag tycker det är ingen som är bra i dag, sa Ante Karlsson, tränare i Timrå, i TV4 Play.

VFSPORTEN: Förre FBK-backen lämnar Schweiz – återvänder till SHLEtt bekant Färjestadsansikte återvänder til...

