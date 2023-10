Spelskräckis i nordamerikanska biotoppen

2023-10-29 19:59:00 / Källa: sydsvenskan

Skräckfilmen 'Five Nights at Freddy’s' som hade biopremiär i fredags knep förstaplatsen på den nordamerikanska biotoppen genom att kamma hem 78 miljoner dollar i USA och Kanada under sin premiärhelg. Filmen väntas ha dragit in ytterligare drygt 52 miljoner dollar i länder utanför Nordamerika.