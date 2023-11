Spelade utan halskydd – anmäls

Den engelska hockeyligan (där olyckan inträffade) har sedan dess beslutat om att halskydd ska bli obligatoriskt från och med årsskiftet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SYDSVENSKAN: Kilian Herold tar sig an fullbordade men sällan spelade verkKilian Herold tar sig an fullbordade men sällan spelade verk.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Sam Hallam kan ta ut de som spelade i KHL efter krigetSam Hallam vill inte heller i år ta ut före detta KHL-spelare i Tre Kronor som lämnat den ryska ligan. Men beslutet finns ännu inte ”på papper” från förbundet. Därmed skulle det praktiskt vara möjligt att ta ut spelare som Adam Almquist och Adam Reideborn.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

FOTBOLLSKANAL: Skadad Blair Turgott spelade in dokumentärfilm: 'Visar sig sårbar'Vad gör du när du är långtidsskadad?Blair Turgott spelade in en dokumentär.- Det hjälpte mig, säger Häcken-forwarden till Fotbollskanalen.

Källa: fotbollskanal | Läs mer ⮕

VFSPORTEN: Degraderades efter fyra år – då blir värmländske profilen ny huvudtränareEfter fyra raka säsonger åker Torsby IF u...

Källa: VFSPORTEN | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Fyra häktad efter tillslag mot stuga – full av narkotikaPolisen slog till efter en tids spaningsarbete

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Fyra häktade efter tillslag mot stuga – full av narkotikaPolisen slog till efter spaningsarbete

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕