Spears memoar sålde en miljon ex på en vecka

Britney Spears memoarer"The woman in me" släpptes i slutet på oktober och har sålt bra, men än så länge inte bäst av alla kändisbiografier. Arkivbild.

Boken, som även finns på svenska, släpptes i USA den 24 oktober och hajpades av Spears på Instagram, där hon skrev att "The woman in me" var "den bäst säljande kändismemoaren i historien". Hittills stämmer det inte riktigt, då den sålt sämre än vad Prins Harrys "Spare" gjorde under sin första vecka.

Däremot, noterar Deadline, har boksläppet förhöjt strömmandet av Spears musikkatalog, med en ökning på 24 procent i USA bara under en vecka.

