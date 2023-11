Spears memoar sålde en miljon ex på en vecka

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GOTEBORGSPOSTEN: Kändisarnas spektakulära HalloweenkostymerSe Halloween-drottningen Heidi Klums spektakulära påfågel, Ed Sheerans Chucky och Paris Hiltons ikoniska Britney Spears-kostym.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SVD: Mariah Carey stäms för julhitÅterigen stäms popstjärnan Mariah Carey för upphovsrättsbrott för sin superhit ”All I want for Christmas is you”. Även den där gången är det countrymusikern Andy Stone som hävdar att Careys julklassiker har för många likheter med hans egen låt med samma namn. ”Melodi, text, känsla – dessa tre element kommer vid närmare granskning att avslöja san...

Källa: SvD | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Mariah Carey stäms för julhitÅterigen stäms popstjärnan Mariah Carey för upphovsrättsbrott för sin superhit 'All I want for Christmas is you'. Även den där gången är det countrymusikern Andy Stone som hävdar att Careys julklassiker har för många likheter med hans egen låt med samma namn.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

REALTID: Wework planerar konkursansökan – nästa veckaSkandalomsusade Wework kan lämna in konkursansökan nästa vecka.

Källa: realtid | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Par sålde mask för tusenlappar – nu är den värd miljonerNu stämmer paret återförsäljaren för att få del av miljonerna.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Wework uppges ansöka om konkurs nästa veckaKontorshotellaktören Wework, som finns i Stockholm, planerar att ansöka om konkurs redan nästa vecka, enligt källor till Wall Street Journal.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕