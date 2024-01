Spännande centralt mittfält

Efter 0-0 mot Diosgyori under onsdagen fick en helt ny Hammarby-elva ta sig an Bodø/Glimt under torsdagen. Och då fanns det spännande saker att hålla koll på. Exempelvis det centrala mittfältet bestående av Nahir Besara, nyförvärvet Oscar Johansson Schellhas och norske August Mikkelsen. Den sistnämnde har nye tränaren Kim Hellberg varit tydlig med ska spela centralt i planen och att han därmed användes fel i fjol.

Hellberg har även aviserat att Besara ska testas i en roll med en mer låg utgångsposition, i vad jag tolkar som en form av"falsk sexa". För man vill ju så klart få ut hans offensiva kvaliteter högt upp i planen också. Annons I den här matchen spelade Besara och Johansson Schellhas (som är väldigt allround och kan ta sig an flera olika roller) ett steg bakom Mikkelsen. Ett intressant upplägg som på många vis, så här tidigt in på säsongen, fungerade vä





