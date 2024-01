SpaceX och T-Mobile skickar första textmeddelandet från rymden

SpaceX och deras samarbetspartner T-Mobile har skickat ett första textmeddelande från rymden, skriver man i ett pressmeddelande. Meddelandet skickades via de satelliter som SpaceX dotterbolag Starlink skickade upp till rymden så sent som förra veckan. SpaceX skriver: "On Monday, January 8, less than 6 days after launch, we sent and received our first text messages to and from unmodified cell phones on the ground to our new satellites in space using T-Mobile network spectrum.

This validates that our link budget closes, and the system works!" T-Mobile har tidigare uppgett att man kommer att erbjuda tjänster för sina amerikanska kunder att skicka textmeddelanden via Starlinks satelliter någon gång senare i år. Nästa år planerar man även att erbjuda tjänster för tal, data och IoT via Starlink-satelliter. T-Mobile är inte den enda amerikanska operatören som har planer på att erbjuda mobiltrafik via rymden. Sedan tidigare har den amerikanska operatören AT&T ett liknande samarbete med AST SpaceMobile där man planerar att erbjuda mobiltjänster via satellite





feber » / 🏆 12. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Svenska Ovzon har skjutit upp sin första satellit. SpaceX sköt upp satelliten Ovzon 3.I natt sköt SpaceX upp det svenska företaget Ovzons första satellit vilken har fått namnet x22Ovzon 3x22. Uppskjutningen skedde med en av SpaceX Falcon 9-raketer och ser ut att ha avlöpt utan några problem. Ovzon erbjuder sina kunder kommunikation via satelliter men har tidigare hyrt in sig på andras satelliter för sina tjänster.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »

ULA:s Vulcan-raket ska skjutas upp på måndag. Ska konkurrera med SpaceX Falcon Heavy.På måndag är det äntligen dags för en första uppskjutning av United Launch Alliance (ULA) stora raket Vulcan Centaur.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »

Flexions försening: 'Nästa steg är strykning ur bolagsregistret'First North-noterade Flexion Mobile riskerar att bli struket ur det brittiska bolagsregistret om de inte inkommer med sin årsredovisning för 2022 senast den 29 januari.

Källa: AFV_magasin - 🏆 22. / 59 Läs mer »

USA har skickat upp sitt lilla rymdflygplan igen. Som vanligt är det lite hemligt vad X37-B ska göra där.Idag sköt den amerikanska militären upp det lilla rymdflygplanet X-37B för sjunde gången och precis som tidigare är det lite oklart vilka uppgifter det kommer att utföra under sin rymdresa. Uppdraget går under namnet x22USSF-52x22 och rymdflygplanet tog sig till rymden med hjälp av en av SpaceX Falcon Heavy-raketer.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »

90 procent av Östersjön i dåligt skick. Det ser mörkt ut i havet.En omfattande kartläggning av Östersjöns hälsotillstånd visar att över 90 procent av havsområdet lider av miljöproblem som övergödning, överfiske och föroreningar. Rapporten, framtagen av HELCOM med bidrag från hundratals experter, indikerar att den biologiska mångfalden har försämrats, särskilt för marina däggdjur och fiskar.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »

Ryskt utspel: Finland drabbas förstFinland blir först att råka illa ut om det sker en upptrappning mellan Ryssland och Nato, säger den ryske toppdiplomaten Michail Uljanov till den statliga ryska nyhetsbyrån Ria.

Källa: dagensindustri - 🏆 46. / 51 Läs mer »