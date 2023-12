Spaceman - Adam Sandler i huvudrollen

Spaceman är en kommande rulle med Adam Sandler i huvudrollen. I den spelar han Jakub Procházka, en tjeckisk astronaut som har vuxit upp på landsbygden med sina föräldrars föräldrar. På något sätt blir han astronaut, men när han är ute i rymden så inser han att det äktenskap han lämnade kanske inte finns kvar när han återvänder till jorden. Han vill rädda äktenskapet med sin fru och får oväntad hjälp av en mystisk varelse som han hittar på sitt rymdskepp.

Låter det flummigt? Det verkar det sannerligen vara. Johan Renck har regisserat och det är ju lite lovande för att det flummiga ska bli intressant. Förutom Adam Sandler får vi se Carey Mulligan som hans fru och i andra roller hittar vi Isabella Rossellini och Kunal Nayyar.Jakub Procházka, orphaned as a boy and raised in the Czech countryside by his grandparents, overcomes his odds to become the country's first astronau





