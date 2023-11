Sonen förstår inte att hans syster är död i Söderhamn

– De brukade sova tillsammans, leka tillsammans, allt gjorde de tillsammans. De gick på samma avdelning på förskolan.– Jag vill inte gråta framför min son. Inte framför min fru heller. Jag försöker vara stark när jag är med dem. Jag kämpar. När jag är ensam gråter jag. Men mina vänner hjälper mig mycket, säger pappan.Tidigt på morgonen lördagen den 14 oktober började hans fru kräkas.

– Jag ringde 112. Ambulansen kom. De kollade min dotter och min fru. De gav dem vätskeersättning, och Alvedon till min dotter, säger han. På måndagen ringde en bekant till familjen 112 igen. Hela familjen fick nu åka ambulans till Hudiksvalls sjukhus, där man konstaterade att det var illa. Dottern dog den dagen. Pappan skickades till Akademiska sjukhuset i Uppsala medan sonen och dottern fick åka helikopter till Karolinska i Solna.

Pappan kunde snart lämna sjukhuset. För sonen och mamman var tillståndet till en början kritiskt. Nu är sonen nästan återställd och mamman är vaken och har börjat prata. De vårdas nu på Hudiksvalls sjukhus.– Jag har jobb och vänner och har trivts jättebra där. Men jag har minnen där som jag inte vill tänka på. Jag vill tänka framåt, börja ett nytt liv.

Dagen innan de blev sjuka åt de hämtpizza, utom sonen som inte gillar pizza och åt smörgås i stället. Men åklagaren Christer Sammens har sagt att man inte tror att det var maten de åt som orsakade förgiftningen.

