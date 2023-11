Som en mänsklig barbapappa vaggar jag omkring och väntar

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

P4 GOTLAND: Nadim Ghazale: Jag har aldrig planerat ett steg jag tagitEfter 17 år tar han nu tjänsledigt från jobbet som polis - och ska jobba med nattvandring. Han tycker att samhället gör samma misstag i dag som för 30 ...

Källa: P4 Gotland | Läs mer ⮕

SVT: Längdskidor: Långloppsdrottningen Ida Dahl om att köra världscupen: ”Blir jag uttagen åker jag”Ida Dahl vann totalen i Ski Classics förra säsongen och kommer att inleda vintern med den nationella längdpremiären i Gällivare. Hon medger att chansen är liten men det finns en tanke om att kunna nå världscuppremiären i Ruka. – Blir jag uttagen så åker jag absolut, säger Dahl till SVT Sport.

Källa: svt | Läs mer ⮕

NWTSPORT: Dödsfallet som berör FBK-stjärnorna: ”Värsta olyckan jag har sett”Ejdsell om potentiellt livsviktiga utrustningen ✓ ”En tankeställare”

Källa: NWTsport | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Skridsko-olyckorna som skakat hockeyn: ”Tänkte, nu dör jag”Adam Johnson, Bengt Åkberblom och Teddy Balkin dog efter att ha fått skridsko mot halsen. Clint Malarchuck i Buffalo överlevde.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

FOTBOLLSKANAL: Cifuentes: 'Vi värvade spelare som inte var de bästa sett till hur jag vill spela'Marti Cifuentes är inte nöjd med sitt sista Hammarby-år.Inte heller med klubbens värvningsarbete.- Vi värvade spelare som inte var de bästa sett till hur jag vill spela fotboll, säger tränaren till Sky Sports.

Källa: fotbollskanal | Läs mer ⮕

COMPUTERSWEDEN: De vill ta fram AI som kan identifiera känslor – och släppa det som öppen källkodProjektet Open Empathic är tänkt att ta fram AI som kan läsa av användares underliggande känslor och svara empatiskt på dem.

Källa: ComputerSweden | Läs mer ⮕