Snösmockan drar vidare – drabbar Västerbotten

Under natten snöade det en halv till över än en decimeter i Gävleborg. Ute vid Kuggören, öster om Hudiksvall, uppmättes samtidigt vindbyar på 20,8 sekundmeter. Ytterligare en decimeter beräknas ha fallit under dagen.Redan från morgonen blev det kortare och längre stopp på flera ställen längs E4 mellan Hudiksvall och Sundsvall, i båda riktningarna.

Tillfälligt stopp blev det också på E4 strax söder om Högakustenbron, då en lastbil – som för övrigt levererat mjöl till pepparkaksfabriken i Bjurholm – gled av vägen i halkan, rapporterar Hudiksvalls kommun gick upp i beredskapsläge med anledning av ovädret. Men även om vädret varit besvärligt har hemtjänst och annan verksamhet fungerat utan avvikelser.En gul varning har utfärdats för Västerbottenskusten, mellan Umeå och Skellefteå, som gäller från klockan 20 på onsdagskvällen till 6 på torsdagsmorgonen.– Ett stråk med kraftiga snöfall är på väg in i kväll.

För torsdagen gäller gul varning för kraftigt snöfall längs Västerbottenskusten samt en gul varning för plötslig ishalka i sydvästra Svealand, i samband med underkylt regn eller regn som faller på kalla vägbanor.Gul varning: Vädret kan få konsekvenser för samhället och innebära vissa risker för allmänheten. Störningar i en del samhällsfunktioner väntas.

