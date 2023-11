Snöröjare får åka hem mitt i snökaoset – ”Bara att åka hem och lägga sig”

– Det är bara att gå hem och lägga sig och komma igen elva timmar senare, resten får vänta, säger Thomas Hedman, snöröjare i Ludvika kommun. I takt med att snön öste ner så började också klagomålen strömma in på snöröjningen i Ludvika. Det berodde på att EU-kravet på längre dygnsvila gjorde att snöröjarna antingen fick korta av sina pågående arbetspass eller senarelägga starten på nästa arbetspass.

– Det är förstås bra att personalen får möjlighet att återhämta sig mellan arbetspassen, men det innebär vissa svårigheter för oss, säger Göran Gullbro som är chef för teknik och projekt i Ludvika kommun.Till nästa vinter planerar Gullbro att utbilda mer personal för att kunna jobba med snöröjning. Målet är att ha två hela arbetslag som alternerar och kan köra vartannat dygn.

– Det är bara att gå hem och lägga sig och komma igen elva timmar senare. Resten får vänta, säger Thomas Hedman när vi följer med honom i plogbilen. – Vi prioriterar att ploga upp så det blir framkomligt på gator och cykelbanor. Men det kan bli plogvallar kvar vid infarter och soptunnor till exempel. Där får vi ”städa upp” senare.SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SYDSVENSKAN: Elsparkcyklar ersätter inte bilresor – många åker bara för att det är kulLundaforskaren: ”Svårt att rättfärdiga utifrån miljövänlighet”.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

NWTSE: Influencer tokhyllar Kristinehamn: ”Femmor brukar vi bara dela ut ett par om året”4 februari 2011 blev Ingemar Albertsson Vintagemannen. Idag har han drygt 40 000 följare på Instagram och den här veckan upptäcker han Kristinehamn tillsammans med sin hustru Anne-Marie Lindstedt.

Källa: nwtse | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Man misstänkt för rattfylleri efter olycka vid BaraSkadad kvinna förd till sjukhus.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

FOTBOLLSKANAL: Seger efter hårda smällen: 'Kommer bara ihåg att jag ligger nerMALMÖ. Caroline Seger åkte på en smäll. Efter matchen var hon hårt bandagerad. - Jag kommer inte ihåg vad som hände, säger hon.

Källa: fotbollskanal | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: För Ygeman är judarna bara ett retoriskt verktygSamtidigt som Ygeman sitter på X och filar på nästa nazireferens så händer något i Europa.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Råndömde “Mohammed” kvar efter tre år: “Bara utvisad på pappret”Mohammed är dömd för rån till ett kortare fängelsestraff och utvisning till Syrien. Men hans utvisning har inte verkställts och han beskriver det som tortyr att leva flera år i ovisshet.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕