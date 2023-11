Snöälskaren Roger guidar till drömspåren: ”Livsnjutare i magiska miljöer”

Så är snön också själva grunden för hans stora intresse i livet: längdskidåkning. Han började åka redan under uppväxten i Karlstad och återupptog skidorna när han återvände till Värmland 2002 efter en sejour i Stockholm.Roger Borgelid har starka känslor för snö. ”Det är något slags naturromantisk dröm om riktiga vintrar, att det är så här det ska vara.

Här finns alltifrån ”naturens lilla berg- och dalbana” i Funäsfjällen till ”myråkning fagrast i klassen” i Orsa Grönklitt. Roger Borgelid är flerfaldigt internationellt prisbelönt fotograf och skribent som arbetar på uppdrag för några av Sveriges och världens ledande tidningar och magasin. I över 30 år har han skildrat resor, äventyr, natur och outdoor. Han har även arbetat som sportjournalist på Expressen, Dagens Nyheter och TT med ansvar för längdskidor.– Bra, tycker jag. Långberget är ju helt magiskt.

Längdskidåkning kan vara en dyr materialsport eller en anspråkslös hobby. Roger Borgelid skriver en bok för åkare på alla nivåer.– Jag tycker om all form av skidåkning men föredrar när det är ett härligt flöde i skidåkningen, att man får använda alla växlar. Skidåkning i sig, längdåkning, tycker jag är harmoni i rörelse.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FEBER: Bisarrt ful fontän invigd i Wien. Kostade tydligen 1,8 miljoner euro....Konst är konst och ibland är den bra konstig. För att fira att staden Wien nu haft källvatten i deras vattenledningar i 150 år har en ny fontän uppförts i staden. Den kostade tydligen 1,8 miljoner euro och nu är den invigd, men den ser ju helt förkastlig ut.

Källa: feber | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Turkiet behandlar den svenska Natoansökan sämre än FinlandsTurkiet behandlar Sveriges Natoansökan sämre än Finlands. Utrikesminister Tobias Billström anser att Turkiet har haft goda skäl att kräva mer av Sverige.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

VFSPORTEN: Måldrottningen om Karlstads nyckel: ”Den som kommer göra att vi klarar oss kvar”Flera av de främsta poängplockarna försvann – d...

Källa: VFSPORTEN | Läs mer ⮕

ETC_REDAKTIONEN: Pyspunka för den högerextrema Förtals­ombudsmannenGer vi för mycket uppmärksamhet åt Förtalsombudsmannen, ett högerextremt projekt rattat av en tidigare NMR-knuten 21-årig rättshaverist?

Källa: ETC_redaktionen | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Noterat av DN:s läsare den 31 oktoberDagens Nyheters läsare ger kortfattat sin syn på läget i Sverige och världen samt DN:s innehåll den 31 oktober 2023.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Antisemitism flödar i Kina – därför tillåts denExperter kommenterar antisemitismen på kinesiska plattformar och varför censurapparaten låter kommentarerna frodas.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕