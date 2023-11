Snart kan du köpa Dodges Hellephant-motor på pall. Äntligen.

Barnläkarföreningen går nu ut med nya riktlinjer för hur mycket barn ska använda skärmar. De nya råden från dem är att barn under två år helst inte ska använda skärmar alls. Anledningen är helt enkelt att verkligheten är bättre. – I den här åldern lär man sig inte lika bra om man kommunicerar med skärmar.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPRESSEN: Från äntligen till moralpanik – så reagerar föräldrar på nya skärmrådenPå tisdagskvällen kom nyheten om att det är slut för tittande på skärm för små barn i Sverige. Barnläkarföreningen gick ut med de första nationella riktlinjerna och rekommenderar att barn under två år inte ska använda skärm alls. Många föräldrar reagerar positivt på nyheten, men andra håller inte alls med. – Moralpanik, skriver en mamma.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

COMPUTERSWEDEN: Windows 11 får äntligen inbyggt stöd för arkivformat som 7-zip och rarÄn så länge finns inget stöd för lösenordskrypterade filer och det är oklart när det kan läggas till.

Källa: ComputerSweden | Läs mer ⮕

MTNYHETER: KLART: Bröderna Selvin tillbaka i Örnarna: ”Äntligen är vi hemma igen”Bröderna Christoffer och Ludvig Selvin ä...

Källa: MTnyheter | Läs mer ⮕

MTNYHETER: KLART: Bröderna återvänder till Örnarna: ”Äntligen är vi hemma igen”Bröderna Christoffer och Ludvig Selvin ä...

Källa: MTnyheter | Läs mer ⮕

MTNYHETER: – bröderna till Örnarna: ”Äntligen är vi hemma igen”Bröderna Christoffer och Ludvig Selvin ä...

Källa: MTnyheter | Läs mer ⮕

GDNYHETER: Snart är Gävle sämsta kommun i landetMedans Sandvikens kommun klättrar och tar nästan 100 placeringar upp bland landets bäst skötta kommuner, så tappar Gävle kommun som redan var en av landets sämsta kommuner fem placeringar!

Källa: GDnyheter | Läs mer ⮕