Snabbkoll på nattens nyheter.

tänker inte skynda på processen med att ratificera Sveriges Natointräde, rapporterar Reuters."Sveriges Natomedlemskap är bara en av de internationella överenskommelser på vår agenda som väntar på ratificering", sade utskottets ordförande Fuat Oktay i samband med ett utskottsmöte.med att tre dog. Nu har polisen i delstaten Victoria i Australien gripit kvinnan som tillagade lunchen, rapporterar landets public service-bolag ABC.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SYDSVENSKAN: 5 genvägar till Christian KjellvanderSå får du snabbkoll på den skivaktuelle artistens karriär.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: 5 genvägar till Christian KjellvanderSå får du snabbkoll på den skivaktuelle artistens karriär.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Varning för fortsatta trafikproblem med snö och halkaI stora delar av Svealand och södra Norrland är det halt och moddigt på vägarna efter nattens snöfall.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

P4 GOTLAND: – nyheter på ett enklare sättLaddstationer för elbilar måste bli tillgängliga för alla säger DHR. Niklas och Emil får pris för sitt med att sortera sopor. Inget bus på Halloween om ...

Källa: P4 Gotland | Läs mer ⮕

P4 GOTLAND: nyheter på ett enklare sättPolisen inför väskförbud på alla evenemang. Agneta får inte ta med sig sin hund på färdtjänsten. Gordon tränar thaiboxning i en grupp för personer med ...

Källa: P4 Gotland | Läs mer ⮕

P4 GOTLAND: nyheter på ett enklare sättPolisen inför väskförbud på alla evenemang. Agneta får inte ta med sig sin hund på färdtjänsten. Gordon tränar thaiboxning i en grupp för personer med ...

Källa: P4 Gotland | Läs mer ⮕