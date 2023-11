Smockan för Arsenal – brukar ut ur ligacupen

Det började med ett självmål från Arsenal, efter att Benjamin White råkat styra in en hörna i eget mål. West Ham hade alltså ledningen i paus mot en av guldfavoriterna i ligaspelet med 1–0, utan att ha stått för ett enda avslut.

Men det skulle förändras efter paus. När kvarten var spelad av den andra halvleken hade stjärnduon Mohammed Kudus och Jarrod Bowen ökat på till 3–0.Ett till stora delar roterat Arsenal bytte sedan in fyra spelare för att försöka rädda det som räddas kunde. Men forceringen gav inget avtryck i poängprotokollet, mer än ett sent reduceringen. Men närmare kom aldrig storklubben som förlorade mot David Moyes West Ham.

Arsenals fiasko i ligacupen är därmed ett faktum, en cup som man bara vunnit två (!) gånger. Senast är 1992-93.

