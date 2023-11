SMHI varnar för översvämning i helgen

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

SVTNYHETER: SMHI flaggar för kraftigt snöfall – gul varning över VästerbottenskustenUnder onsdagen väntas det snöfall som tidigare under veckan drabbat södra Norrland och Mellansverige svepa in över Västerbottenskusten. SMHI utfärdar en gul varning för kraftigt snöfall som kan ge problem i trafiken från onsdag kväll till torsdag morgon.

SVTNYHETER: SMHI varnar för kraftigt snöfall i södra VästernorrlandVarningen gäller från Härnösand och söderut där det längs kusten väntas falla uppemot 30 cm snö. Värst väntas det bli strax söder om Sundsvall.

SVTNYHETER: Jämställdhetsmyndigheten: Kvinnor jobbar fortfarande mer obetaltAtt diska, städa, laga mat, och ta hand om barn – det ansvaret ligger fortfarande på kvinnorna i svenska hem, visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

AFTONBLADET: Många trafikolyckor när ovädret drar in – ännu mer snö på vägVintervädret har dragit in och det märks på vägarna. I Värmlands län har 34 trafikolyckor inträffat – bara i dag. ”Välj rätt däck, håll avstånd och anpassa has

SYDSVENSKAN: Imad, 32, kränktes och straffades för att bli mer ”manlig”Familjen i Irak försökte omvända den homosexuelle sonen.

AFV_MAGASIN: NCC ökade resultatet mer än väntat - svag orderingångByggbolaget NCC redovisar en omsättning och rörelseresultat som var högre än väntat under tredje kvartalet. Orderingången bommade prognosen.

