SMHI går ut med röd varning

SMHI har utfärdat en röd varning för höga flöden i Värmland och Gävleborg. Enligt myndigheten väntas flöden som uppstår i genomsnitt vart 50:e år eller mer sällan. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT vart 50:e år.

– Marken i de här områdena har ganska mycket vatten i sig redan. Och så ligger det snö ovanpå som kommer smälta och om det kommer regna finns det risk för översvämning, säger Disa Ekholm, vakthavande hydrolog vid SMHI.Exakt vilken påverkan det kommer få på lokalsamhällena är ovisst just nu.

– Det kan påverka det som ligger i nära anslutning. Det kan bli vattensamlingar i lågpunkter och då får man vara extra vaksam i stadsmiljö. Men det kommer vara stora lokala variationer, säger Disa Ekholm.

Enligt SMHI är det även risk för översvämning i anslutning till vattendrag och sjöar samt i låglänta områden. I genomsnitt är det bara sådana här höga vart 50:e år eller mer sällan. Hur länge det kommer vara extremt höga flöden är i nuläget ovisst.

– Det är lite svårt att uttala sig om, det beror mycket på väderleken på söndagen. Där är den meteorologiska prognosen osäker då det är för många dagar fram. Om det kommer in mer regn kan det bli mer översvämningar annars rinner det av och hamnar i större vattendrag, säger Disa Ekholm.

