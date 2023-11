Smash and grab-kupp mot butik i Vällingby

De jagades sedan av polis men lyckades komma undan.Polisen utreder grov stöld.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSNYHETER: Alexandra Andersson om debutromanen ”Stockholm”Huvudpersonen i Alexandra Anderssons Stockholmssatir ”Stockholm” är en ängslig kille. Boken började som en novell på Twitter och ges nu ut som kortroman.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Svagt uppåt i Stockholm – Storytel rapportrusarStockholmsbörsen inleder tisdagshandeln på grönt efter en förhållandevis rapporttät morgon. Storytel rapportrusar efter att ha höjt sin guidning för helåret.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Svagt uppåt i Stockholm – Storytel rapportrusarMarknadskoll med Sophie Gräsberg

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Krog i Stockholm tvingas stänga på grund av kackerlackorEn krog i centrala Stockholm tvingas stänga efter att Miljöförvaltningen funnit både döda och levande kackerlackor i restaurangens kök.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Stockholm hoppas på mindre snö i år för att klara röjningenDet intensiva snöoväder som drog in över Stockholm i november förra året blev övermäktigt för staden. Nu hoppas man på mindre snö för att klara röjningen.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Det är skillnad på snöröjning i StockholmTrafikkontoret i Stockholms stad svarar på frågor om varför snöröjningen inte lyckas bättre. Snöröjaren Toni Kessler vet. ”Det är inte så himla lätt”.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕