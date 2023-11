Småbolagsfonder säljer av aktier medan en fond nettoköper

De största småbolagsfonderna har sålt av aktier för mångmiljardbelopp under det senaste året. Men det finns också en fond som nettoköpt aktier… Motvinden i småbolagssektorn biter inte på Origo-förvaltaren Christoffer Ahnemark. Med AQ, Addlife, Arion Bank och ALK Abelló i portföljen, ser han ljust… När stora investerare bestämmer sig för att sälja innehav i småbolag så kan illikvida aktier ta väldigt mycket stryk.

Exempelvis är Kjell… Det blev en tuff start för den nystartade fonden Cliens Global Småbolag. Men den ansvariga fondförvaltaren Niklas Larsson skönjer styrketecken på marknaderna,… Under mars tog spararna sikte på fonder med exponering mot den starka dollarn och sålde av småbolagsfonder. Det visar statistik från Nordnet. Kapitalförvaltaren Never Eat Alone (NEA) grundades 2017 av de två tidigare Nordea-kollegorna Jacob Brögger och Erik Ekfeldt. Idag förvaltar bolaget kapital åt… Svenska småbolagsfonder har seglat upp som spararnas nya gunstlingar. Men den som köper svenska ”småbolagsfonder” blir som regel delägare i globala storföretag… När Linn Hansson ska välja amerikanska småbolag att investera i tittar hon bara på lönsamma bolag. Men det är inte alltid lönsamma… IT-konsulten CombinedX noterades våren 2022 till kurs 42 krono

DAGENSİNDUSTRİ: Småbolagsfonder har rasat när räntorna stigitDe populära småbolagsfonderna hos Handelsbanken, AMF och Swedbank Robur har fått storstryk av index de senaste åren.Sämst i klassen är Handelsbankens förvaltare Christian Brunlid som har varit investerad i flera kurskraschade bolag.”Det är lätt att vara efterklok men jag är trygg med vår huvudinriktning”, säger han.

