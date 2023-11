Släpptes inte in till säkerhet i Egypten – trots svenskt pass

”Jag kan inte nu därför jag kom precis från övergången mellan Rafah men utan resultat det var öppet för olika länder men inte för Sverige och europeiska länder men Finland och andra europeiska länder var med på listan,” skriver han kort från södra Gaza via Whatsapp.

The Guardian rapporterade under morgonen att gränsen skulle öppna för dussintals skadade palestinier i behov av vård och hundratals utländska passhållare. Al Jazeera skriver att det handlar om cirka 500 utländska passhållare. Egypten har satt upp ett fältsjukhus i Sheikh Zuwayed i Sinai där en del av dem som nu har släppts ut kommer att få vård.

”Därefter förväntas utländska medborgare tillåtas passera i enlighet med en process som hanteras av lokala myndigheter. UD och ambassaden i Kairo står i kontakt med lokala myndigheter och andra länder inför en gränsöppning som även omfattar svenskar”, skriver UD i svaret till Dagens ETC.

En del medier har under dagen rapporterat om olika listor – det är också vad Ahmad Massry hörde talas om när han var i Rafah – som bestämmer vilka som släpps ut och i vilken ordning detta kommer ske. UD vill inte kommentera uppgifterna men ”konstaterar att lokala myndigheter nu påbörjat en process för att förbereda en ordnad gränspassage för utländska medborgare och att vi följer denna process.” Dagens ETC frågar UD – de väljer att svara över mejl – vad de gör för att svenskar ska släppas igenom. Men svaret vi får är vagt.

