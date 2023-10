Skrällen: Isabella Lövin (MP) tillbaka i politiken

Det var i början av 2021 som Isabella Lövin lämnade över till Märta Stenevi som språkrör för Miljöpartiet. I en intervju medförra året sade hon att den politiska karriären är lagd på hyllan och där kommer den att förbli.

– Jag har gjort mitt allra bästa i politiken, men jag känner också att det kanske inte var min främsta gren att stå i Agenda-studion och köra partiledardebatter. Och jag vill inte fortsätta göra något jag inte är bäst på.

Men nu gör hon alltså come back som det tredje namnet på valberedningens förslag till Miljöpartiets lista inför EU-parlamentsvalet i juni nästa år. De två första namnen var mer väntade. Nuvarande parlamentarikerna Alice Bah Kunhke och Pär Holmgren är nummer ett och nummer två. headtopics.com

– Vi har klimatkris, havskris och tillitskris. Det bekymrar mig väldigt mycket och jag vill verkligen fortsätta att göra vad jag kan. Efter mina år som klimatminister och biståndsminister vet jag att EU är en central aktör för att komma någonstans, säger Isabella Lövin på en pressträff.

– Det är en annan typ av politik på EU-nivå. Det är inte den här att stå och smutskasta varandra. Det är en arena där man istället försöker komma överens och förhandla över partigränserna för att få en majoritet i parlamentet. headtopics.com

Alice Bah Kunhke, som också var på plats, säger att hon verkligen välkomnar Isabella Lövin tillbaka som kandidat och till EU.

