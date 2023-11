Skottlossning vid spelhall – man hittad skjuten

– Vi har kunnat prata med mannen och han är förd till sjukhus, säger Patric Fors, presstalesperson vid polisen.– Vi har spärrat av området där det här inträffat och har börjat hålla förhör med vittnen. Mer än så kan jag inte säga i nuläget.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPORTEXPRESSEN: Skottlossning i Malmö – man skadadPolisen har fått larm om en skottlossning i Malmö. En skadad man har hittats inomhus.

Källa: SportExpressen | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Skottlossning i Malmö – en man skadadHar förts till sjukhus med ambulans.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Misstänkt skottlossning i MalmöEn misstänkt skottlossning har skett i Malmö, skriver polisen på sin hemsida. Polisen larmades på vid 22.20-tiden om höga smällar i stadsdelen Almhög och på

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SVD: Misstänkt skottlossning i MalmöEn misstänkt skottlossning har skett i Malmö, skriver polisen på sin hemsida. Polisen larmades på vid 22.20-tiden om höga smällar i stadsdelen Almhög och på platsen hittades en skadad man i en spellokal. Mannen har förts till sjukhus med ambulans. Hans skadeläge är oklart. Ingen har ännu gripits, men polisen söker efter misstänkta personer i omr...

Källa: SvD | Läs mer ⮕

SR_EKOT: Ekot 16:45 Polisen förbjuder all typer av väskor på större evenemangNyheter och fördjupning – från Sverige och världen.

Källa: sr_ekot | Läs mer ⮕

NWTSE: Topphemliga insatsen avslöjad – därför dök polisen i KlarälvenSjöpolisens dykning i Klarälven i somras var topphemlig.

Källa: nwtse | Läs mer ⮕