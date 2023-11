Skottlossning i Malmö – man skadad

En stor insats har dragits i gång och på plats vid en spellokal på Västra Hindbyvägen har en skottskadad man hittats.Patruller har kunnat prata med mannen. Skadeläget är i övrigt okänt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SYDSVENSKAN: Lärare i Malmö: Konflikten sprider sig till klassrummen”Det är mycket känslor som kommer fram hos eleverna”.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

NWTSE: – men relativt lugnt för polisen: ”Tagit fasta på vädervarningarna”Vädret har ställt till med mycket bekymmer under natten mot tisdag, såväl för trafiken som för elnätet.

Källa: nwtse | Läs mer ⮕

FOTBOLLSKANAL: Larsson tror inte på guldmatch i Borås: 'Kommer avgöras i Malmö'GÖTEBORG. Om MFF tappar poäng mot Häcken kan Elfsborg säkra SM-guldet på söndag.Men så tror inte Johan Larsson blir fallet.- Det kommer avgöras i Malmö, säger 33-åringen.

Källa: fotbollskanal | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Guide: Halloween i Malmö – dag för dagPå med låtsasblodet och ut spöka!

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Nytt trafikkaos drabbar centrala MalmöRör ska rustas för nya expressbussarna.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

P4 GOTLAND: Sju katalysatorer stulna – polisen varnar på FacebookFlera bilägare i Visby har fått sin katalysator stulen i helgen.Totalt handlar det om minst sju bilar av olika märken som blivit av med katalysatorerna. ...

Källa: P4 Gotland | Läs mer ⮕