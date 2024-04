Skotska artisten JC Bigfoot deltar i protest mot Israels deltagande i Eurovision

Skotska artisten JC Bigfoot kommer att delta i protesten mot att Israel får delta i Eurovision . Hör honom berätta varför i klippet.Över 20 000 människor från olika europeiska länder väntas komma till Malmö för att delta i protester mot Eurovision . Palestinanätverket har tagit initiativet till att anordna demonstrationer och andra kulturaktiviteter i Malmö under Eurovision -veckan.

– Vi planerar två stora, fredliga manifestationer 9 och 11 maj i Malmö. Vi hoppas på att många ska komma från Danmark för att delta, säger Per-Olof Karlsson. Palestinagruppen räknar med att över 20 000 människor kommer att delta i manifestationerna mot Israel under Eurovision-veckan i Malmö.

Skotska Artisten JC Bigfoot Protest Israel Eurovision Malmö Palestinanätverket Demonstrationer Kulturaktiviteter Palestinagruppen Manifestationer

Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:



svtnyheter / 🏆 23. in SE

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Stora protester mot Israels deltagande i Eurovision väntas i MalmöÖver 20 000 människor från olika europeiska länder väntas komma till Malmö för att delta i protester mot Eurovision. Palestinanätverket har tagit initiativet till att anordna demonstrationer och andra kulturaktiviteter i Malmö under Eurovision-veckan.

Källa: svt - 🏆 37. / 51 Läs mer »

Före detta talesperson för Israels Eurovision-delegation: ”Malmö är inte en säker stad”Den israeliske Eurovision-experten och tidigare talesmannen för Israels Eurovision-delegation Alon Amir beklagar årets placering av musiktävlingen. – Jag tycker beslutet att lägga Eurovision i Malmö är märkligt. Det är inte en säker stad, säger Alon Amir som arbetat med Israels delegationer under många år.

Källa: svt - 🏆 37. / 51 Läs mer »

Hur kan en kommun med självstyre låta EBU få avgöra frågan?Malmöbaserade organisationer: Malmö stads politiker menar att deras händer är bakbundna gällande Israels deltagande i Eurovision.

Källa: dagensnyheter - 🏆 7. / 63 Läs mer »

Skotska uppgifter: Aberdeen ger inte upp ThelinRubrikämne i rött. Om svenskar i blått. Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute.

Källa: fotbollskanal - 🏆 41. / 51 Läs mer »

Hanna Fahl: Det stora skotska Wonkafiaskot har alltBarnen lovades en magisk Willy Wonka-upplevelse. I stället fick de en håglös oompa loompa och några tygskynken. Fiaskot har blivit en världsnyhet.

Källa: dagensnyheter - 🏆 7. / 63 Läs mer »

Ställer in Eurovision-bio på grund av IsraelLondons största biovisning av Eurovision Song Contest ställs in i protest mot Israels deltagande, skriver Variety. Under många år har Eurovision Party London samarbetat med Rio Cinema för en direktsänd visning av Eurovision på bioduken, men inte i år. Anledningen är att Israel är med skriver Rio Cinema på X.

Källa: sydsvenskan - 🏆 6. / 63 Läs mer »