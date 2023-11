Skönhetsbranschen frodas: ”Många oseriösa aktörer”

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.

OPSE: Närmare än så här har vi aldrig kommit skidskyttarnaTårar och skratt när stjärnorna släpper oss TV-tittare in på bara skinnet

SVTNYHETER: Branschorganisationen om bakgrundskontroller: Finns många oseriösa aktörerIntresset för att bakgrundskontrollera sina anställda växer både inom privat och offentlig sektor. Det har lett till att oseriösa aktörer tagit sig in på marknaden menar branschorganisationen Bakgrundskontrollföretagen – som efterlyser en certifiering för seriösa företag.

SYDSVENSKAN: Efter stormen: ”Extremt många som kommit hit och hjälpt”Röjningsarbetet har lockat fram mängder av frivilliga.

AFTONBLADET: Klarna-bråket växer: ”Värsta krisen på många år”Ville ha strejk-anmälan från de anställda

GOTEBORGSPOSTEN: 'Otroligt många oljeskadade fåglar'I dag görs nya försök att tömma den grundstötta färjan Marco Polo på olja. Samtidigt kavlar fågelräddarna i Hörviks hamn upp ärmarna för att ta sig an dagens

SVTNYHETER: Flyktingläger attackerat i Gaza - många uppges döda – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget.

