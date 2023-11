Skärpt försörjningskrav försvårar arbetskraftsinvandring

Att personer som i dag bor i Sverige, kan svenska och har arbete men tjänar under 27 360 kronor kommer utvisas när deras arbetstillstånd ska förnyas är absurt i en tid när många branscher och hela välfärden är i stort behov av arbetskraft.

Hur kommer det sig att kollektivavtalsenliga löner anses ok för svenska medarbetare men för låga för utländsk arbetskraft? Det regeringen nu gör genom att införa ett försörjningskrav för arbets­kraftsinvandrare är ett ingrepp i den svenska ­modellen och förvärrar kompetens­bristen. En av de största utmaningarna Sverige står inför är arbetsgivares möjlighet att hitta rätt kompetens. För att vi ska klara kompetensbehoven på svensk arbetsmarknad är utländsk kompetens avgörande.

Detta beslut av Tidö-regeringen kommer att få negativa konsekvenser både för välfärdssektorn och för en lång rad branscher inom det privata näringslivet. Sverige behöver tillväxt – inte rekryteringshinder, gör om och gör rätt regeringen!

