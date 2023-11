Skandalen: Skar motståndaren med skridsko och vägrar be om ursäkt

Hon kunde sedan genomföra tävlingen, men syntes på tv-bilderna sitta in till rinken i tårar efter händelsen. Därefter tvingades hon uppsöka sjukhus för att få vård. Det ska ha resulterat i sju stygn och minst en veckas vila.

Å andra sidan har Shanaevas ursäkt uteblivit. Hon ska i stället ha hävdat att hon inte hade med kollisionen att göra, trots de uppenbara tv-bilderna. Hennes partner, Pavel Drozd, som tidigare svarat att ”sådana saker händer” ändrade sin inställning något när han fick frågan om händelsen dagen efter.

– Oavsett vad hoppas vi att hon mår bra. När vi pratade med media i går var det inte tydligt vad som hänt. Ibland är vår sport farlig, men vi träffade Annabelle på hotellet och medgav att det var osportsligt att vi inte visade vårt stöd direkt. Men vi frågade hur hon mådde och förklarade att vi hoppas på ett snabbt tillfrisknande, säger han enligt Sport24.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSINDUSTRI: Finländska Neste skär ned – 400 tjänster försvinner globaltFinska petroleumbolaget Neste planerar att skära ned på cirka 400 tjänster globalt i syfte att förbättra kostnadseffektiviteten och stärka den långsiktiga konkurrenskraften. Det framgår av ett pressmeddelande.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: USA och Israel dryftar Gaza efter HamasUSA och Israel sonderar utsikterna för ett framtida Gaza, om och när kriget mellan Hamas och Israel tar slut och Israel lyckas med sitt mål att slå ut Hamas.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: USA och Israel dryftar Gaza efter HamasUSA och Israel sonderar utsikterna för ett framtida Gaza, om och när kriget mellan Hamas och Israel tar slut och Israel lyckas med sitt mål att slå ut Hamas

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: USA och Israel dryftar Gaza efter HamasUSA och Israel sonderar utsikterna för ett framtida Gaza, om och när kriget mellan Hamas och Israel tar slut och Israel lyckas med sitt mål att slå ut Hamas.

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

SVD: USA och Israel dryftar Gaza efter HamasUSA och Israel sonderar utsikterna för ett framtida Gaza, om och när kriget mellan Hamas och Israel tar slut och Israel lyckas med sitt mål att slå ut Hamas.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Skridsko-olyckorna som skakat hockeyn: ”Tänkte, nu dör jag”Adam Johnson, Bengt Åkberblom och Teddy Balkin dog efter att ha fått skridsko mot halsen. Clint Malarchuck i Buffalo överlevde.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕