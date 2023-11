Skal kan visa hur Samsung Galaxy S24 Ultra kan se ut

Nu kan en skaltillverkare råkat ha avslöjat hur det kommande flaggskeppet S24 Ultra kan komma att se ut. Det ser ut som att Samsung kommer fortsätta på spåret med det kantiga formspråket och det är, baserat på bilden, ingen större skillnad mellan S23 och S24 Ultra sett till det yttre. Sedan tidigare har det spekuleras om att S24 Ultra kommer drivas av Snapdragon 8 Gen 3 världen över.

