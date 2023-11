Skånska tullupproret är nationellt

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

AFV_MAGASIN: Skanska får order i Helsingfors värd 360 miljonerByggbolaget Skanska har tecknat avtal med Helsingfors stad om att bygga nya lägenheter i staden.

DAGENSINDUSTRI: Agendan: Fed:s räntebesked – Skanska rapporterarHåll koll på onsdagens viktigaste hållpunkter

SYDSVENSKAN: Domstolen stoppar skånska vargjaktenRisken att fälla genetiskt viktig varg anses för stor.

SVD: Vinsttapp för SkanskaByggkoncernen Skanska redovisar en vinst före skatt på 700 miljoner kronor för tredje kvartalet 2023. Det kan jämföras med vinsten på 1 587 miljoner kronor motsvarande period 2022. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 1 731 miljoner kronor, enligt Bloombergs sammanställning. Intäkterna uppgick till 40.3 miljarder kronor, jämfört m...

DAGENSINDUSTRI: Mindre uppgång på börsen – Skanska rapportrasar tvåsiffrigtStockholmsbörsen stiger för tredje dagen i rad inför kvällens viktiga räntebesked från USA:s centralbank. Byggjätten Skanska rasar tvåsiffrigt efter vinstmiss i tredje kvartalet och en orderingång som dök under förväntan.

DAGENSINDUSTRI: Lägre resultat än väntat för Skanska: 'Så dålig är inte rapporten'Magnus Dagel kommenterar Skanskas rapport

