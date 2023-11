Sjöräddningsstationen i Hörvik i drift igen – verkligheten skyndade på processen

Sedan färjan Marco Polo gick på grund i Pukaviksbukten har sjöräddarna i Hörvik varit med i flera insatser till sjöss tillsammans med stationen i Sölvesborg. – Att öppna stationen var verkligen på gång, men nu har verkligheten gjort att vi fick igång stationen lite snabbare än vi först tänkt. Det handlar om några dagars skillnad, säger Emma Valham som är kommunikationsledare på Sjöräddningssällskapet.

Planen framåt är att i större utsträckning än tidigare samverka med andra räddningsstationer, som Sölvesborg och Hasslö.

