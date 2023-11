SJ får miljardkontrakt av Region Stockholm – utan upphandling

– Jag ser allvarligt på den situation som råder och vill understryka att vi tillsammans kommer att göra vårt yttersta för att förbättra förtroendet för pendeltågstrafiken, sa han på onsdagens presskonferens i trafikförvaltningens lokaler på Kungsholmen.SJ:s vd Monica Lingegård. För det blir det statliga bolaget som nu tar över med kort varsel genom en direkttilldelning.

– Den innebär att en trafikmyndighet vid större trafikstörningar, eller risk för större trafikstörningar, kan vidta nödåtgärder. En av dessa är direkttilldelning av avtal, säger David Lagneholm, vd för SL och chef på trafikförvaltningen.

”Vi är beredda att kavla upp armarna och göra vårt yttersta för att återskapa förtroendet hos resenärerna i Stockholmstrafiken”, säger Monica Lingegård, vd SJ. Bolaget tar över pendeltågstrafiken efter MTR i mars 2024.SJ körde pendeltågen i drygt tio år fram till 2016.

En anledning till att MTR haft svårt att leverera enligt beställning är lokförarbrist, men också personalprotester, bland annat en vild strejk, efter att pendeltågens tågvärdar togs bort. Ett beslut som är politiskt fattat och trafikborgarrådet Anton Fendert medger att det är en del i att pendeltågstrafiken inte fungerat.

