Sigfridssons tvist med Lasse Stefanz avslutad

Lasse Sigfridsson har hävdat att hans bolag fortfarande är delägare av Lasse Stefanz – vilket tingsrätten inte håller med om. I början av april slog de fast att Sigfridsson inte har någon äganderätt till bandet och att det var rätt av bandet att utesluta honom. Detta efter att han började bedriva konkurrerande verksamhet och det var samarbetsproblem mellan honom och bandet.

Hovrätten har tidigare fastslagit tingsrättens dom och nu väljer Högsta domstolen att inte ta upp fallet. Hovrättens dom gäller därmed.

