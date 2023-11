Serbien och Montenegro straffas

Skälet är att serbiska fans skanderade nedsättande ramsor mot gästande Montenegro när lagen möttes i Belgrad i oktober. Serbien vann med 3–1.

