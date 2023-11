SD-topp kopplar pedofili till hbtqi-certifiering

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GOTEBORGSPOSTEN: Nazist våldtog flera barn – får sänkt straffVille se dödsstraff för pedofili • Förgrep sig på unga flickor.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Socialdemokraterna: SD pressar M till mer passiv utrikespolitikSocialdemokraterna kräver att regeringen fattar beslut om mer humanitärt bistånd till Gaza. Partiets utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson tror att Sverigedemokraterna pressar Moderaterna att föra en mer passiv utrikespolitik.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

ETC_REDAKTIONEN: Här är svensken bakom propaganda­kanalen Visegrád 24Polska staten betalar • Sprider lögner om Sverige • Hedersgäst på SD:s slottskonferens • Delas av M-politiker.

Källa: ETC_redaktionen | Läs mer ⮕

SVD: Svensk man ihjälskjuten i BosnienEn svensk man med koppling till Foxtrotnätverket sköts på tisdagseftermiddagen till döds i Bosniens huvudstad Sarajevo, enligt uppgifter till SvD.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

MTNYHETER: Upp till 10 000 nya bostäder kan behövas till 2040Mariestads kommun håller på att revidera sit...

Källa: MTnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSSAMHALLE: Så vände socialtjänsten motviljan till nyfikenhet – ”De allra flesta tackar ja till hjälp”En granskning av socialtjänsten i Linköping visade att vart tredje barn som placerats på hvb-hem inte fått en enda insats tidigare. Oftast för att föräldrarna tackat nej. Det blev startskottet för en genomgripande förändring.

Källa: dagenssamhalle | Läs mer ⮕