Schulmans samtal med Nemo och Lundell efter ”Kungarna av Tylösand”

Nu, 13 år senare, diskuterar de ”Kungarna av Tylösand” i Nemo Hedéns nya podcast ”Den nakna sanningen om reality-tv”.OLLE SPORRONG Nemo Hedén säger att både han och Joakim Lundell hade blivit ”rödflaggade” av en psykolog innan programmet.I podcasten berättar Nemo Hedén att han och programmets producent, Calle Schulman, 43, inte pratade med varandra på många år på grund av den starka ilskan Hedén kände mot Schulman och det deltagarna upplevde att de gick igenom i programmet.

– För att bearbeta mycket av det här skrev jag en bok där jag intervjuade många ur den här produktionen, där framkom det att jag och Jocke hade blivit ”rödflaggade” av psykologen i castingprocessen. Varpå Calle gick i taket och konflikten var i full blom, berättar Nemo Hedén.Foto:– Hundra procent lögn. Jag tror att hon kanske vill säga något för att krydda grytan.

Lundell berättar vidare att han blev orolig för huruvida han skulle få vara med i programmet eller inte, eftersom produktionen inte visste hela sanningen. – Hon får inte veta att jag har en dålig familjesituation, att jag ljög hos psykologen. För jag ljög för psykologen rakt igenom. Jag berättade inte om min uppväxt, att jag bott i fosterfamilj och HVB-hem, säger Jocke.

Calle Schulman säger i podcasten att han aldrig skulle jobba med ett program som ”Kungarna av Tylösand” i dag.

