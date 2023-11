Sandra Boric Svärd: Så nära var jag Pixbo

– Det är VM-år också och jag kände att jag har bäst förutsättningar för en VM-plats här. Även om jag inte vet hur bra det hade varit där. Jag har bott hela mitt vuxna liv i Umeå så det har varit svårt att slita sig. Det finns en trygghet här även om familjen bor långt åt skogen härifrån.– Det har känts rätt. Det har gått bra på jobbet och gått bra på planen.

Både Pixbo och Thorengruppen har inlett SSL med sju raka segrar – och har mötts i de tre senaste årens SM-finaler. – Det ska bli kul att sättas på prov så här tidigt på säsongen och se var vi ligger, både individuellt och som grupp, säger Sandra Boric Svärd.Men i denna match finns en morot – en negativ svit som laget vill bryta.– Vi har en dålig streak där. Jag vet inte varför. Pixbo har straffat oss hårdare än andra lag och är effektiva när de får lägena.

