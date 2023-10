Samsung Galaxy S23 får skarpa Android 14. Med One UI 6.

2023-10-30 15:41:00 / Källa: feber

Nu har Samsung börjat rulla ut skarpa Android 14 med One UI 6 för Galaxy S23-serien. Uppdateringen ska rullas ut just nu för användare i flera länder i Europa, inklusive Sverige.. För användare som redan kör One UI 6 beta väger uppdateringen cirka 349 MB och inkluderar även oktober 2023 säkerhetspatch, för användare som kör One UI 5.