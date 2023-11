Samir Abu Eid: 350 svenska medborgare kan inte lämna Gaza – Krig mellan Hamas och Israel

- Människor har egentligen ingen möjlighet att fly Gazaremsan, den är helt isolerad från omvärlden. Det är tusentals skadade kvar i Gaza som skulle behöva få vård någon annanstans, sägerGhazi Hamad, en senior talesperson för terrorgruppen Hamas säger att de ska upprepa 7:e oktober-attacken om och om igen tills Israel har"förintats". Det säger han i en intervju med den libanesiska kanalen LBC.

Enligt källor till Reuters har egyptiska myndigheter har satt upp ett fältsjukhus i staden Sheikh Zuweid dit ambulanser som väntade vid gränsövergången i Rafah ska föra patienterna.Inga svenskar har hittills lämnat Gaza över gränsövergången till Egypten som har öppnats i dag för skadade personer och utländska medborgare som befinner sig i Gaza. Det säger utrikesminister Tobias Billström till TT.

Flera hjälporganisationer har vittnat om att helgens avbrott i mobilnätet drabbade deras arbete allvarligt. Till AP sa bland annat Läkare utan gränser att nedstängningen gjorde det i stort sett var omöjligt att koordinera insatser.Jordanien har på onsdagen beslutat att kalla hem sin ambassadör från Israel. Jordanien har även informerat Israel om att deras ambassadör inte är välkommen i Jordanien, rapporterar AP.

Dessa är de första personerna som fått lämna Gaza sedan Hamas attack den 7 oktober. Egyptiska myndigheter har tidigare under dagen sagt att upp till 500 personer med utländska pass att kunna korsa gränsen under onsdagen.

