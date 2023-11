Sametinget:”Man har rätt att få vård på samiska”

Konferensen riktade sig till personal, tjänstepersoner, chefer och politiker i kommuner, regioner, samebyar, sameföreningar i samiskt språkförvaltningsområde samt Sametingen i Norden. De som arrangerade konferensen varUmeå, Vindelns, Sorsele, Lyckesele, Malå, Arjeplog och Arvidsjaur i samverkan med Gïelejarnge/Samiskt språkcentrum och Sametinget.SVT Sápmi har träffat pensionären Brita Omma Persson och hon är orolig för att så få av de som jobbar på äldreboendena pratar samiska.

– Vad har vi för nytta av det om det bara är svensktalande personal som arbetar i ett samiskt äldreboende. Det borde vara samer men det är inte säkert att de vill arbeta där, säger hon. Ellen Omma, enhetschef Minoritetspolitiska uppdraget på Sametinget, medger att det är en tuff utmaning.

– Som det är nu är det svårt att få personal till äldrevården. Sedan är kravet att man ska kunna språket och då kan det bli ännu svårare. Men man har rätt att få vård på samiska och det är kommunens ansvar att ge det, säger hon.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.