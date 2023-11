Så vill Kristdemokraterna vända våldsutvecklingen – ”Läget är allvarligt”

Motionen till kommunfullmäktige innehåller över 40 punkter och enligt Andreas Sturesson är den enskilt viktigaste den om att anställa tio familjepedagoger som praktiskt ska kunna stötta familjer med olika behov.

– Det kan handla om att stödja familjer vars tonårsbarn till exempel inte vill gå till skolan, säger Gabriella Lönn (KD), partiets gruppledare i Jönköping.Enligt oppositionsrådet Andreas Sturesson har Jönköpings kommun klarat sig bättre än jämförbara kommuner när det gäller den växande kriminaliteten i samhället.

Men Sturesson är orolig för samhällsutvecklingen och menar att kommunen behöver göra ännu mer för att förebygga och förhindra att barn- och unga rekryteras till organiserad brottslighet.– Jag hoppas det finns ett stöd för att vidta åtgärder. Jag hoppas att de styrande partierna kläcker några idéer som inte vi har kommit på.

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVTNYHETER: Eremitibis siktades i Jönköping – första gången i SverigeDen ovanliga fågelarten eremitibis siktades under tisdagsmorgonen i Jönköping. Först var det fem och plötsligt sex eremitibis som spankulerade runt på Elmiafältet. – Det är första gången i Sverige, säger Thomas Hultqvist, fågelskådare från Växjö.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Morgondagens arbetssätt kräver digitala, säkra produkter som stöttar utvecklingenDen digitala utvecklingen förändrar nu både samhället och hur vi arbetar i snabb takt. Vi ser att förändrade värderingar, nya krav på effektivitet och ny teknik som möjliggör flexiblare arbetssätt förändrar traditionella arbetsplatser och skapar morgondagens hållbara företag.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Gaisare vallfärdar till Jönköping – fyller hotellenFlera tusen gaisare har redan köpt biljett till matchen mot Jönköpings södra – där grönsvart kan säkra allsvensk plats. Flera hotell i den småländska staden

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Ovanlig fågel siktad i Sverige – första gångenDen ovanliga fågelarten eremitibis har för första gången siktats på svensk mark, rapporterar SVT Jönköping.

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Fotboll: Daniel Nannskog sågar Sveriges insats: ”Hela laget var underkända”Sveriges OS-chans är nästan borta. Efter poängtappet hemma mot Italien var SVT:s experter kritiska till Sveriges spel. – Hela Sverige var underkända i den här matchen, säger Daniel Nannskog.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Tagit laget till 74 raka segrar – nu lämnar han MFFVar med vid omstarten · Fredrik Jahnfors lämnar segermaskinen.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕