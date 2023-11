Så undviker hornhajar att bli uppätna. Spetsigt försvar.

Den nya pgLang for Light telefonen ska släppas den 2 november och kommer att vara begränsad till endast 250 enheter. Det är ännu oklart hur den kommer att skilja sig från den nuvarande Light Phone 2, då de är fysiskt ser mer eller mindre likadana ut. Något pris för specialversionen har vi ännu inte, men vanliga Light Phone 2 kostar 299 dollar.Trolltider är en klassisk julkalender från 1979.

