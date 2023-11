S: Skolmisslyckande gör Sverige farligare

– Tidiga skolmisslyckanden gör Sverige både farligare och fattigare, säger partiets utbildningspolitiska talesperson Åsa Westlund på en pressträff. Enligt Socialdemokraterna är pojkars skolmisslyckanden en grogrund för utanförskap och kriminalitet och det gör också att samhället går miste om arbetskraft och i stället får betala enorma kostnader som följer i spåren av brottslighet och arbetslöshet.

– Trots att pojkar har uppvisat sämre skolresultat i flera årtionden saknas tydliga myndighetsuppdrag. Den här frågan behöver adresseras på allvar, allt annat är ett svek mot de pojkar som misslyckas i skolan och aningslöst i ett samhälle där fler och fler rekryteras till kriminella gäng, säger Åsa Westlund (S).– Vi vill se fler vuxna och lärare i skolan som motiverar pojkar redan i unga år.

Socialdemokraterna vill se ökat fokus på språkutveckling också i förskolan och föreslår en särskild satsning på 150 miljoner kronor till 200 förskolor i de mest utsatta områdena. – Vi vill införa språkkrav för pedagogisk personal på alla förskolor. I dag är det de förskolor som ligger i de områden där behoven av språkutveckling är som störst som har svårast att rekrytera meriterad personal, säger Åsa Westlund.

