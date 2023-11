Så lite lönar det sig att jobba ihop till pension

Nya sensationella siffror avslöjar – nästa år kommer det löna sig ÄNNU MINDRE att ha jobbat ett långt arbetsliv.Då får du MINDRE i pension om du jobbat 40 år än om du inte jobbat alls

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GOTEBORGSPOSTEN: Polis döms för förfalskning – får jobba kvarEn polis i Södermanland döms av Svea hovrätt för urkundsförfalskning och tjänstefel efter att ha ändrat uppgifter i ett polisförhör. Trots det får polisen jobba

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Polis döms för förfalskning – får jobba kvarEn polis i Södermanland döms av Svea hovrätt för urkundsförfalskning och tjänstefel efter att ha ändrat uppgifter i ett polisförhör. Trots det får polisen jobba

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Polis döms för förfalskning – får jobba kvarEn polis i Södermanland döms av Svea hovrätt för urkundsförfalskning och tjänstefel efter att ha ändrat uppgifter i ett polisförhör. Trots det får polisen jobba kvar, skriver Södermanlands Nyheter.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Polis döms för förfalskning – får jobba kvarEn polis i Södermanland döms av Svea hovrätt för urkundsförfalskning och tjänstefel efter att ha ändrat uppgifter i ett polisförhör. Trots det får polisen jobba kvar, skriver Södermanlands Nyheter.

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

ETC_REDAKTIONEN: Så är det att jobba på samma pr-byrå som Löfven: ”Funkar inte med familj”Tidigare statsministern uppmanar till bojkott av Tesla – men Rud Pedersen vägrar själva kollektivavtal. Nu vittnar anställda om tuffa villkor.

Källa: ETC_redaktionen | Läs mer ⮕

DAGENSSAMHALLE: Ambulansen trotsar nya dygnsvilan – kör dygnspassAmbulansen i Gäddede i Jämtland fortsätter att jobba dygnspass, trots att det strider mot de nya reglerna om dygnsvila. ”Vi får inte ihop det annars”, säger Lars Kvemo, chef på närsjukvården Frostviken.

Källa: dagenssamhalle | Läs mer ⮕