Så funkar ”På spåret” – bakom SVT:s kulisser

De sista sekunderna innan matchen drar igång mellan Fritte Fritzson & Marie Agerhäll och Gry Forssell & Jonas Rhodiner. Ännu är det helt jämnt som synes. Bild: Paul Wennerholm SVT:s Lydia Sandrén bättrar på Marie Agerhälls läppstift i sminklogen inför programmet. Bild: Paul Wennerholm

Gry Forssell och Jonas Rhodiner är glada debutanter i ”På spåret”, men Gry har tidigare gått till final i ”Alla mot alla” tillsammans med Micke Tornving. Bild: Paul Wennerholm SVT:s stora hylla bakom Fredrik Lindström och Kristian Luuk rymmer flera ledtrådar till tidigare säsonger av ”På spåret”. Bild: Paul Wennerholm

Det är sjunde programmet för säsongen. Snart ska de nya deltagarna Gry Forssell och Jonas Rhodiner, kända från Mix Megapol, ställas mot det regerande och löjligt vassa ”På spåret”-paret Marie Agerhäll och Fritte Fritzson. Men innan kamerorna börjar rulla påminner Luuk & Lindström lite om de regler och förhållningsorder som studiomannen Pierre Bredstenslien redan har dragit.

