Så blev beskedet efter HBK-backens fotskada

HALLANDSPOSTEN: HBK:s herrlag behöver stort publikstöd på söndagHittills i år har nästan 94 000 åskådare kommit till Örjans vall för att stötta HBK, skriver en supporter.

HALLANDSPOSTEN: Uppmaningen efter väskförbudet på idrott: ”Lämna väska och elcykel hemma”Inga väskor tillåts på större idrottsevenemang. Inför HBK:s sista allsvenska hemmamatch mot Kalmar FF uppmanas åskådarna att lämna väskor och elcyklar hemma.

OPSE: Lantbruksfastighet i Backe såld för 445 000 kronorPer Henrik Andreas Nilsson, 50, har tagit över fastigheten på adressen Noret 105 i Backe från Harry Jonny Mauritz Abrahamsson. Ägarbytet blev klart i oktober 2023 och köpesumman blev 445 000 kronor. Det 84 kvadratmeter stora huset är byggt 1941.

GOTEBORGSPOSTEN: Fick syrgas efter otäck smällMötet mellan England och Belgien pausades i tolv minuter. Detta efter att Alex Greenwood skallat ihop med Jassina Blom. Greenwood fick syrgas och bars sedan

GDNYHETER: Lokal föreningsprofil pekas ut i brottshärva med pirat-tv► Efter miljonskadeståndet: Båda dömda överklagar ► Vill tona ner sin egen roll

NT_ROSLAGEN: Översvämningar i Milano efter kraftigt regnKraftigt regn och våldsamma vindar under natten till tisdag i norra Italien bidrog till översvämningar i Milano och gjorde delar av staden helt otillgängliga, skriver bland andra CNN.

