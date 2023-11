Så är det att jobba på samma pr-byrå som Löfven: ”Funkar inte med familj”

Men den tidigare statsministerns beslut att ansluta sig till Rud Pedersens blåröda lag är långt ifrån okontroversiellt. Kritiken lät inte vänta på sig. Eira Arb Zackrisson i S-föreningen Reformisterna tycker att partiet behöver göra ett internt arbete kring lobbyismen.

Stefan Löfven berättar också att när han åker taxi med Taxi Stockholm, som han väljer för att de har kollektivavtal, kommer han att kräva att de skickar en annan bil än en Tesla.

– De anställda ser fördelar som att slippa att bli fattigpensionärer eller att nästan jobba ihjäl sig, säger Anders Kjellberg. Lönerna är höga och förmånerna är fina. Det bjuds på luncher och resor. Konsulter på rätt nivå får fria bankkort för representation. Korten är guldfärgade och fylls varje månad på med 50 000 kronor. Men det går också snabbt att åka ut om ledningen inte är nöjd. Anställda vittnar om att ha fått snabba besked om att inte få fortsätta, från en dag till en annan.

Men något sådant kollektivavtal är inte på gång enligt den svenska vd:n Kristina Lindahl von Sydow. ”Branschen präglas av lägre kollektivavtalstäckning än många andra branscher, bland annat då den består av många som arbetar som konsulter i eget bolag istället för att vara anställda.

